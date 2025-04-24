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Bolu'da Ayı, Köpekler Tarafından Kovalandı

Bolu'da Ayı, Köpekler Tarafından Kovalandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan bir ayı, sokak köpeklerince kovalanarak ormanlık alana geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mahalleye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Musalla Mahallesi'nde dün gece saatlerinde ormanlık alandan yerleşim yerine inen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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