Bolu'da Ayı, Köpekler Tarafından Kovalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mahalleye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Musalla Mahallesi'nde dün gece saatlerinde ormanlık alandan yerleşim yerine inen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BOLU