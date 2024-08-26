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Bolu'da anne çocuğu ezdi

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Bolu'nun Gerede ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan anne, oğlu ile tartışan çocuğu otomobiliyle ezdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan anne öyle bir şey yaptı ki görenlerin kanı dondu. Oğlu ile tartışan çocuğu gören kadın, otomobili üstüne sürerek ezdi. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Gerede Kavga Çocuk bolu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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