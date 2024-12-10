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Bolu'da Alzheimer Hastası Mustafa Aslan 6 Gündür Kayıp

Bolu'da Alzheimer Hastası Mustafa Aslan 6 Gündür Kayıp
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Bolu'nun Gerede ilçesinde 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 6 gündür kayıp. Ailesi tarafından yapılan ihbar sonrası bölgede AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan, arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde yakınları tarafından haber alınamadı. Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 30 personel, 10 araç ve 2 dron ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, köy ve çevresinde 6 gündür arama çalışması devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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