Bolu'da Alkollü Yolcu, Taksi Şoförüne Kurusıkı Tabanca Çekti

Bolu'da bir taksiye binen alkollü yolcu, tartışma esnasında şoföre kurusıkı tabanca çekerek tehdide bulundu. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Bolu'da taksiye binen alkollü bir yolcu, seyir halindeyken şoföre kurusıkı tabanca çekti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli erkek şahıs ve G.A. isimli kadın, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına giderek araç talep etti. Taksi durağındaki şoför H.Y.'nin kullandığı araca binen ikili, yolculuk sırasında tartışma çıkardı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen S.Y., taksi ücretini ödemeyeceğini söyleyerek belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın namlusuna mermi sürdü ve şoföre tehditte bulundu. Bu sırada panikleyen taksi şoförü H.Y., araçta bulunan panik butonuna basarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sanayi sitesi mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan S.Y. ve G.A. gözaltına alındı. Şoför H.Y. ise şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

