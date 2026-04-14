Vatandaşların ihbarı üzerine yakalandı: Abartı egzozlu araç trafikten menedildi

Bolu'da abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 19 bin lira ceza kesilirken, araç 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Aydınlık Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde sürekli seyir halinde olan ve abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen R.Ç. idaresindeki 35 TED 96 plakalı otomobil, vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye faaliyetlerini artırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbar edilen araç Aydınlık Sokak üzerinde yakalanarak durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

Araç trafikten menedildi

Sürücü R.Ç.'ye "abartı egzoz kullanmak" ve "trafik ekiplerinin uyarı ve işaretlerine uymamak" suçlarından toplam 19 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. R.Ç.'nin sürücü belgesini geri alabilmesi için psikoteknik muayeneden geçmesi gerektiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
500

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı

Süper Lig devinin milli yıldızıyla evlilik yolunda ilk adımı attı

2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü

2 bin 504 yıla çaptırılmıştı! Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül

ABD her yerde onu arıyor! Başına koydukları ödül öyle böyle değil
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti

Henüz 17 yaşındaydı! Liseli Sude'den acı veda