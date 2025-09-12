Bolu'da 90 Yaşındaki Adam Uyuyakaldı, Ekipler Harekete Geçti

Haberler

Bolu'da 90 yaşındaki Kadir D.'den haber alınamayınca komşuları durumu acil servise bildirdi. Ekipler evine girerek uyuyan adamı sağlıklı buldu.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki adam, ekipleri harekete geçirdi. Yaşlı adamın evinde uyuduğu öğrenildi.

Olay, Borazanlar Mahallesi Fevzibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki Kadir D.'den dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, yaşlı adamı yatak odasında uyurken buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Kadir D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Karşısında ekipleri gören yaşlı adam, sadece uyuyakaldığını belirterek, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Ekipler, yaşlı adamın durumunu yakınlarına bildirerek adresten ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
