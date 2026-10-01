Bolu'da 6 katlı apartmanın çatısı için yapılan yangın ihbarı asılsız çıktı

Bolu'da gece saatlerinde bir vatandaşın 'çatı yanıyor' ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Ekiplerin çatıda yaptığı detaylı incelemelerde herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı.

Olay, gece saatlerinde Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın çatısından duman çıktığını gören bir vatandaş, yangın çıktığı düşüncesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve 2'si merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkarak kontrol sağladı. Ekiplerin hem dışarıdan hem de apartman içerisinden yaptığı detaylı incelemeler neticesinde herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı. Asılsız çıkan ihbar mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, çatıda herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı