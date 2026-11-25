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Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki otomobilin çarpışmasının ardından araçlardan birinin karşı şeride savrularak elektrik direğine ve başka bir otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Çınar yönetimindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 14 ABM 774 plakalı otomobil karşı şeride geçerek önce elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. yönetimindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, kırmızı ışıkta bekleyen E.T. idaresindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kazada, Sibel Çınar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışarak yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü A.Ö. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Sibel Çınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 araçlı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından araçlardan birinin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve elektrik direğine çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı