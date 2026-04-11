Bolu Belediyesi'nde 2 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Bolu Belediyesi'nde 2 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
Bolu Belediyesi'ne yapılan operasyonla gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada BolSev Vakfı kayıtlarında vatandaşlardan kurban kesimi adıyla bağış toplandığı kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine dair tek bir işlem yapılmadığı öne sürüldü. Dosyada 36 kişinin mağdur olarak yer aldığı öğrenildi.

Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız'ın tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. 

KURBANLIK BAĞIŞLARIYLA KURBAN KESİLMEMİŞ

2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplandı. Vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine dair tek bir işlem dahi yapılmadığı iddia edildi. Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadeleriyle çağrı yapıldı. 

"BAĞIŞLARI ÖĞRENCİLERE BURS VERMEK İÇİN TOPLADIK"

Bağışların bu amaçla kullanılmadığı soruşturma dosyasına yansıdı. Tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. 

DOSYADA 36 MAĞDUR VAR

Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından vakıf yönetiminde yer alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 kişinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edilen Beykoz ve Özdemir jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
