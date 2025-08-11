Boğulan İki Kız Kardeş Dualarla Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Konya'nın Derebucak ilçesinde, derede boğularak hayatlarını kaybeden iki kız kardeş Cemile Naz ve Sariye Nur Oruçoğlu için cenaze namazı kılındı ve dualarla defnedildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde girdikleri derede boğulan iki kız kardeşin cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası bölgesinde yaşandı. Konya'dan piknik yapmak amacıyla Balatini Mağarası'na gelen Oruçoğlu ailesinin 14 yaşındaki kızları Cemile Naz Oruçoğlu ile 16 yaşındaki ablası Sariye Nur Oruçoğlu, mağara çevresindeki derede suda kayboldu. Edinilen bilgilere göre, suda çırpınan Cemile Naz'ı kurtarmak için dereye giren abla Sariye Nur da gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri, kayalıklar arasındaki derede bulunan iki kız kardeşi aramak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiyenin balık adamları tarafından yapılan su altı aramaları sonucunda, her iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, iki kardeşin suda boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kız kardeşler için bugün öğle namazını müteakip merkez Meram ilçesi Bedir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çocukların ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından çocukların cenazeleri Bedir Mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
