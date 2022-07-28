Okul müdürü boğazına madeni para kaçan öğrenciyi böyle kurtardı Okul müdürü boğazına madeni para kaçan öğrenciyi böyle kurtardı Malatya'da eğitim gördüğü kuran kursunda boğazına madeni para kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü yetişti. Okul müdürü boğazına madeni para kaçan öğrenciyi böyle kurtardı MALATYA - Malatya'da eğitim gördüğü kuran kursunda boğazına madeni para kaçan öğrencinin imdadına okul müdürü yetişti. Olay, Battalgazi ilçesinde faaliyet gösteren Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kursta öğrenim gören 8 yaşındaki Kasım Alomori elinde oynadığı parayı ağzına aldıktan sonra aniden fenalaştı. Alomori'nin nefes almaktan zorlandığını gören arkadaşları, durumu okul müdürüne bildirdi. Bunun üzerine Alomori'nin yanına gelen okul müdürü Aziz Şekerci uyguladığı Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan parayı çıkarmayı başarırken, kameralar tarafından görüntülenen olayda rahat nefes almaya başlayan Kasım Alomori bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan Kasım Alomori'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz 3. Sayfa Güncel Haberler

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