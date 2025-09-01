Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni açıklama! Suç makinesi davetiyeyi gösterip içeri girmiş

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan ve dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan bir restoranda yaşanan olay gündem yarattı. 24 suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, restoranda düğün organizasyonları veren şirkette çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

24 SUÇ KAYDI VAR

Üniversite öğrencisi olmadığı belirlenen, 24 suç kaydı bulunan ve belinde silah taşıyan Ayberk Kurtuluş'un nasıl elini kolunu sallayarak üniversiteye girdiği tartışma yarattı. Üniversitede okuyan çok sayıda öğrenci, bu şahsın okullarına nasıl girdiğini merak ettiklerini söylerken, yaşanan bu olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den tatmin edici bir açıklama beklediklerini ifade etti.

REŞİT OLMAYAN BİR ÇOCUĞU NASIL ÇALIŞTIRDILAR?

Öte yandan üniversite içindeki restoranda düğün organizasyonunu gerçekleştiren firmanın reşit olmayan bir kız çocuğunu nasıl çalıştırdığı konusu da sosyal medyada en çok tartışılan başlıklar arasına girdi. X platformundan konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan öğrenciler, açıklamanın kendilerini rahatlatmadığını belirterek, yeni eğitim dönemi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve yaşanan vahşetle ilgili sorumluluğu bulunan herkesin soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulundu.

"DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ

Üniversitede yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

15 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te dün akşam saatlerinde protesto gösterisi düzenlendi. Boğaziçili Kadınlar'ın açıklamasında, cinayetin yalnızca bireysel bir olay olmadığı vurgulandı: "Kendi öğrencileri ve akademisyenleri kampüse alınmazken, Boğaziçi öğrencisi dahi olmayan ve hakkında 24 ayrı suç kaydı bulunan Ayberk K.'nin silahla kampüse girebilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu, kayyum yönetiminin doğrudan sorumluluğudur. Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz, hayattan koparılan yaşamın hesabı sorulacak."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Türkiye'yi sarsan Hilal Özdemir cinayeti ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı'ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi.

"Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir" denildi.

Boğaziçi'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle: " 30 Ağustos 2025 akşamı kampüsümüzde yaşanan elim hadise hepimizi derinden sarsmıştır. Merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı'ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir."