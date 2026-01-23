Haberler

Rus yüzücü Svechnikova'nın cenazesi ülkesine gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolay Andreevich Svechnikova'nın cesedi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, ailesine teslim edilerek Rusya'ya gönderildi.

Beşiktaş'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Rus yüzücü Nikolay Andreevich Svechnikova'nın cenazesi Rusya'ya gönderildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Andreevich Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında 20 Ocak'ta bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti. Cesedin, Rus yüzücü Svechnikova'ya ait olduğu DNA testi ile tespit edilmişti. Svechnikova'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Rus yüzücünün cenazesi ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi. Ardından cenaze İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin de tamamlanmasının ardından THY'ye ait kargo uçağıyla Rusya'ya gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...