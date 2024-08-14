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Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 26 yaralı

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Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 26 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bazı yolcular şoförün uyduğunu, kazanın da bu nedenle yaşandığını iddia ederken, ilk olarak 22 açıklanan yaralı sayısı daha sonra 26 olarak güncellendi.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Ş.C. yönetimindeki Bordum-Van seferini yapan 34 FA 8808 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun sağında şarampole devrildi. Yan yatarak yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu otobüste muavin ile birlikte 26 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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