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Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, F.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Geriş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde ve motosiklette yapılan aramada 38 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar F.Ö. ve İ.D.S. gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında F.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin Geriş Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, F.Ö. ile adreste bulunan İ.D.S'yi yakaladı. Zanlıların evinde ve kullandıkları motosiklette yapılan aramada, 53 parça halinde 38 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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