Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Turgutreis Mahallesi'nde O.G. ve D.O. isimli şahısların konakladığı aparta Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği "Uçak" ile birlikte arama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada 8 paket halinde bin 50 gram bonzai, 25 gram amfetamin, 1 adet hassas terazi, 96 adet kilitli poşet, 3 adet aseton, 9 bin 550 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevki edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA