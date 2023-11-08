Bodrum'da Türk Bayrağı kontrolü sırasında ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adalara ve koylara dikilen Türk Bayraklarının kontrol eden Bodrum Belediyesi ekipleri, Karaada'da cesetle karşılaştı. Olay yerine hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adalara ve koylara dikilen Türk Bayraklarının kontrol eden Bodrum Belediyesi ekipleri, Karaada'da cesetle karşılaştı. Olay yerine hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Bodrum Belediyesi'nce yaz aylarında Bodrum'daki ada ve koylara Türk Bayrakları dikildi. Zaman zaman dikilen bayrakları kontrol eden ekipler, Karaada Küçük Poyraz Koyu yakınında kayalıklar üzerinde bir cisim fark ettiler. İyice yaklaştıklarında ise bunun bir ceset olduğunu anlayan ekipler, durumu ihbar etti.

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum ekipleri, belirtilen yere giderek bölgede inceleme başlattı. Üzerinde can yeleği olduğu görülen cesedin bir göçmene ait olduğu sanılıyor.

Cesedin, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. - MUĞLA