Bodrum'da Turist Kılığında Yakalanan Firari Hükümlü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, turist kılığına girerek bir otelde çalıştığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsı yakaladı. 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.K. operasyonla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin turist kılığına girerek düzenlediği operasyonla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da suça karışan firari hükümlünün Bodrum Gümbet'te kayıtsız olarak kaldığı ve bir otelde sahilde şezlong görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Yapılan incelemede şahsın, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ile Mala Zarar Verme suçlarından 7 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için Bodrum'a geçti. Ekipler, bölgede turist gibi dolaşarak S.K.'yi izlemeye aldı. Yapılan planlı operasyonla şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yakalanan S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - BURSA

