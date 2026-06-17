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Bodrum'da sokak ortasında rastgele ateş açan şahıs tutuklandı

Bodrum'da sokak ortasında rastgele ateş açan şahıs tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan zanlı M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında silahla rastgele ateş açıldığı iddiası mahallede paniğe neden olurken, 1 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., silahla çevreye peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sırasında bölgede bulunan B.Ö., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Y.'yi suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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