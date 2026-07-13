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Suç aletiyle birlikte gözaltına alındı

Suç aletiyle birlikte gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan B.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin infaz edildiği olayın faili yakalandı.

Olay, dün gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bilik, yürüdüğü sırada arkadan ateş eden saldırgan daha sonra ara sokaktan kaçıp motosikletine bindi. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar korkuyla kaçıştı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce sahildeki diğer mekanlara girip Bilik'i aradığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu 26 yaşındaki katil zanlısı B.B. Bitez Bergamut Caddesi'nde gözaltına alındı. Suç aleti tabancanın ise çöpte bulunduğu öğrenildi.

Karakola götürülen zanlının ifade işlemleri devam ediyor. Muhammer Bilik'in restoranda yemek yediği K.B., Y.B.B ve E.B. adlı 3 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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