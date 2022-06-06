Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti - Haberler

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Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi ile Gümbet Barlar Sokağı kesişiminde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 16 EC 714 plakalı otomobilin sürücüsü E.T., direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Patrica Bernadette Ward isimli kadına çarpan otomobil, daha sonra kadınla birlikte duvara çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle duvar yıkıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası turistin cansız bedeni önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne ardından da Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.T., gözaltına alındı. E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden turistin arkadaşı ile tatile geldiği ve yarın tatilinin biteceği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

turist Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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