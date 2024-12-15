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Bodrum'da Otel Yangını: Resepsiyon Alevlere Teslim Oldu

Bodrum'da Otel Yangını: Resepsiyon Alevlere Teslim Oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet Otel'de çıkan yangında resepsiyon alevler içinde kaldı. Yangın sırasında otelde turist bulunmaması büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir otelin resepsiyonu alevlere teslim oldu.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan Gümbet Otel'de akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Şakir Esendemir Sokak'ta bulunan otelin resepsiyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir odaya sıçradı. Alevlerin hızla yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında otelde turist bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Otelin resepsiyonunun tamamen küle döndüğü yangında bir odada da hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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