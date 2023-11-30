Muğla'nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu A.K. tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cenazelerinin memleketlerine gönderilebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu A.K. tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cenazelerinin memleketlerine gönderilebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Bodrum'da emlakçılık yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova, birkaç gündür haber alamayan ve anne ile kızının yaşadığı evde kan izlerine rastlayan arkadaşlarının ihbarı üzerine yapılan aramada ikilinin cesetleri İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarında uçurumda bulunmuştu.

Soruşturmanın devamında Rus kadının paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi Andrej Kuslevic'in(46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı Bodrum'da bir otelde konaklayıp ilçeden Irina Dvizova'ya ait araçla ayrıldığı, 24 Kasım günü de Irina Dvizova'dan doğan oğlu M.K.(5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği tespit edildi.

Katil zanlısı olduğu belirlenen eski eşin yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı. Andrej Kuslevic'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Rus anne ve kızının cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınmayan cenazelerin Rusya'ya gönderilebilmesi için arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden maddi destek kampanyası başlatıldı. Paylaşımlarında Irina Dvizova'nın çok nazik ve zeki bir insan olduğunu ve onu çok sevdiklerini dile getiren arkadaşları, anne ve kızını Rusya'ya götürebilmek için destek çağrısı yaptı. - MUĞLA