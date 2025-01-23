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Bodrum'da Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet kazasında üniversite öğrencisi Oğuzhan Özer hayatını kaybetti, sürücü Ömer F.T. ağır yaralandı. Kaza, Eskiçeşme Mahallesi’nde meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde yaşandı. Caddede seyreden 48 ANK 385 plakalı motosiklet, virajı alamayıp devrildi. Sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer F.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Özer yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ambulansa alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yüzünde kırıklar olan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kocaeli nüfusuna kayıtlı Oğuzhan Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Dijital Oyun Tasarımı bölümünde okuyan Özer'in yarı zamanlı bir işte çalıştığı ve kaza sırasında işten döndüğü bildirildi.

Motosikletin sürücüsü olduğu belirlenen Ömer F.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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