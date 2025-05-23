Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
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Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobili sollayan motosiklet karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önündeki otomobili sollayan motosikletin karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'da Bodrum'dan Kızılağaç istikamet yönüne doğru giden İlkcan D. (16) idaresindeki motosiklet, önündeki otomobili solladıktan sonra karşıdan gelen D.Ö. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü İlkcan D. olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan Y.Ö. (14) isimli yolcu ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Kızılağaç yolu trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Normal arabalarin arasinda motor sürdüklerini kimse görmüyor tabiki kaza yapacak normal

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