Bu da horlama cinayeti! İş arkadaşını uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Kenan Maral'ın horlama tartışması cinayetle bitti. Tartışmaları sonucu vardiyaları değiştirilen Muzaffer E., gece nöbet tuttuğu sırada Maral'ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Bodrum ilçesinde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

VARDİYALARINI DEĞİŞTİRMEK DE ÇÖZÜM OLMADI

İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi.

UYKUSUNDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda defalarca bıçakladı.

CİNAYETİ KENDİ İTİRAF ETTİ

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.