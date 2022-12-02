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Bu da horlama cinayeti! İş arkadaşını uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Kenan Maral'ın horlama tartışması cinayetle bitti. Tartışmaları sonucu vardiyaları değiştirilen Muzaffer E., gece nöbet tuttuğu sırada Maral'ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Bodrum ilçesinde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi.

Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda defalarca bıçakladı.

Bodrum'da horlama cinayeti! Uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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