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Havuza düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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Muğla'da bakıcısının başka bir işle ilgilendiği sırada havuza düşen 1 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Bebeğin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşen 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TATİL İÇİN YAZLIK VİLLA KİRALAMIŞLARDI

1 yaşındaki Ali Aydın Nazar, Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde ailesinin yazlık olarak kiraladığı bir villada iddiaya göre bakıcısının başka bir işle meşgul olduğu sırada havuza düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ailesi tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu. Havuzdan çıkarılıp, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu. Nazar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, tatil için Bodrum'a gelen Ali Aydın bebeğin ailesinin İstanbul'da peynircilik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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