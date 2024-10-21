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Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Yalıkavak - Torba yolunda meydana geldi ve yol 2 saat trafiğe kapandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza, Yalıkavak - Torba yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 06 FF 9069 plakalı hafriyat kamyonu, Torba girişindeki virajda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyon devrilirken, kamyon o sırada aynı yolda seyreden S.K. yönetimindeki 35 CED 204 plakalı otomobile çarptı. Tonlarca hafriyatın yola döküldüğü kazada kamyonda yolcu olarak bulunan sürücünün oğlu S.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla yan yatan kamyonetten dışarı çıkarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, 2 saatlik çalışmanın ardından hafriyat kamyonunun olay yerinden kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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