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Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda organizatör olduğu tespit edilen İ.K., M.K. ve A.Z.D. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İ.C. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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