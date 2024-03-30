Üye Girişi
Haberler

Ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da iki komşu arasında ev satışı nedeniyle çıkan kavgada, 81 yaşındaki Bayram Şimşek tüfekle vuruldu. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, katil zanlısı gözaltına alındı.

EV SATIŞI HUSUMETİNDE SİLAHINI ÇEKTİ

Olay, Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana geldi. 81 yaşındaki Bayram Şimşek ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu 49 yaşındaki komşusu A.B. arasında sokak ortasında kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Şimşek komşusu tarafından tüfekle vuruldu.

Ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

TÜFEKLE 4 EL ATEŞ AÇTI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile ön otopsi için morga kaldırıldı.

Ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Katil zanlısı A.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

Ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

Ev satışı nedeniyle çıkan kavgada komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Muğla Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor? Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title