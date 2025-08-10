Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, içinde 2 kişi ile birlikte Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Tekne, Kıyı Emniyeti'nin hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Bodrum'a demirletildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa