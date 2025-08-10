Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, içinde 2 kişi ile birlikte Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Tekne, Kıyı Emniyeti'nin hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Bodrum'a demirletildi.

Bodrum Başak Cennet Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum'a emniyetle demirletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
