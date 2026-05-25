Eski eşini ve kızını öldüren sanığın davasında gerekçeli karar açıklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan sanık Andrej Kuslevic ile ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Olay, 2023 yılı Kasım ayında Bodrum Tavşanburnu mevkiinde meydana geldi. Emlakçılık yaptığı öğrenilen Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova (15), yol kenarındaki uçurumda ölü bulunmuştu. Cinayet şüphelisi Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in olay sonrası yurt dışına kaçtığı belirlenmiş, sanık Mayıs 2024'te Prag'dan Münih'e giden otobüste yapılan sınır kontrolünde yakalanmıştı. Kuslevic, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Bodrum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dava ile ilgili gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, her ne kadar sanık Andrej Kuslevic maktul Irina'nın kendi aracını almasını istediğini bundan dolayı maktulün aracıyla Ankara'ya gittiğini, kendi aracını Bodrum'a tekrar geldiğinde kullanmak için Bodrum'da bıraktığını savunsa da maktul Irina Dvizova ile sanığın arasında husumet bulunduğu, maktulün sanık hakkında uzaklaştırma kararları aldığı belirtildi. Sanığın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kendi aracına sahte plaka taktığı, maktullerin evinden Irina'nın aracıyla yanında 5 yaşındaki oğlu ile birlikte ayrıldığı, yaşı küçük oğlunu tek başına otelde bıraktıktan sonra maktule ait araçla tekrar otelden ayrılarak maktullerin cesetlerinin bulunduğu konuma gittiği, her ne kadar sanık kamera görüntülerini kabul etmese de maktule ait aracın PTS kayıtları, otel giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtlarının bu durumu doğruladığı ifade edildi. Sanığın maktullerin cesetlerini uçurumdan attıktan sonra otele döndüğü ve aracı otelin yanına park ettiği, saat 06.00'da sanığın yaya vaziyette taksi durağına geldiği taksiyle kendi aracını almak üzere tekrar maktulün evinin bulunduğu yere döndüğü, aracı bulunduğu yerden alarak saat 06.46'da araçla otele döndüğü aracı otelin yanına park ettiği sonrasında otele dönerek oğlunu alıp yine maktule ait araçla Ankara'ya gittiği, sanığın tek yönlü bilet aldığı, Bodrum'a dönüş biletinin olmadığı, iddia etmiş olduğu gibi kendi aracını Bodrum'a tekrar geldiğinde kullanmak amacıyla bırakmış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, nitekim sanığın iddia etmiş olduğu gibi maktul Irina Dvizova'nın kendisinin aracı sanığa verdiği kabul edilse dahi sanığın kendi aracını Irina Dvizova'ya bırakmadığı, sanığın Bodrum'a tekrar ne zaman geleceğinin belli olmadığı, sanığın kendi aracıyla da Ankara'ya gidebilecekken Bodrum'da yaşayan maktulün aracı ile Ankara'ya giderek maktulün aracını Ankara Esenboğa Havalimanında bırakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıklandı. Sanığın yolculuk ettiği maktulün aracında yapılan inceleme sonucunda maktullere ait kan izlerinin tespit edildiği, araçta maktullere ait kan izlerinin bulunması hususunda sanık tarafından makul bir açıklama yapılamadığı ifade edildi.

"Baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket etmiş"

Kararda ayrıca, "Sanığın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aracına sahte plaka takması, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra doğrudan Bodrum ilçesine gelmesi, kamera ve PTS kayıtları doğrultusunda sanığın olay tarihinde maktullerin evinin civarında beklediği, eylemden sonra yine yakalanmamak amacıyla maktullere ait aracı kullandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiğinin kabul edildiği, sanığın Bodrum'a geldikten sonra ruhi sükunete ulaşıldığı kabulüne elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından vazgeçmeyerek sebat gösterdiği, eylemden sonra delilleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik davranışlar sergilediği ve aynı tarihli iki farklı ülkeye uçak bileti alarak yalnızca öldürme fiilini değil eylemden sonraki süreci de planladığı nazara alındığında tasarlamanın sübuta erdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi. - MUĞLA

