Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu

Elektrik telleri nedeniyle Bodrum'da çıkan orman yangını 5 hektarlık alanı kül ederken; yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Fener Burnu Mevkiinde rüzgarla birbirine temas eden elektrik tellerinden yangın başladı.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Otluk ve makilik alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, evleri de tehdit etti. Mahalleli, alevler evlerine sıçramasın diye yoğun çaba harcadı.

5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevler, vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 5 hektar otluk ve makilik alan zarar gördü.