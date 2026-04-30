Bodrum Adliyesi'nin faaliyet raporu açıklandı

Nüfusu hızlı bir şekilde artan Bodrum Adliyesi'nde açıklanan faaliyet raporuna göre dosya sayısı birçok ili aştı. Adliyede artan dosyaya rağmen adaletin tesisi daha kısa sürede sağlanarak dosya temizleme yüzde 101,96'ya ulaştı.

Resmi nüfusu 207 bini aşan Bodrum'da ikameti başka yerde kayıtlı olan vatandaşlarla birlikte yaklaşık yarım milyon sabit nüfus yaşıyor. İlçedeki hızlı nüfus artışı, Bodrum Adliyesi'ndeki dosya sayılarına da yansıyor.

Dosya sayısında illeri geçen Bodrum Adliyesi'nde artan mahkeme sayıları nedeniyle aynı oranda hakim sayılarında artış yaşandı. Artan mahkeme sayıları nedeniyle Adalet Bakanlığının yakın desteğiyle personel eksikliği, yeni alımlar ile giderildi, fiziki ortamlar mahkeme sayılarına göre düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı paketleri ile paralel şekilde tüm tedbirler alarak dosyaların birikmesi ve uzayan yargılamaları kısaltmak için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Yargılamayı adım adım hızlandıran küçük ama etkili düzenlemelerle kararlar daha kısa sürede çıkıyor. Bu etken de dosya temizleme oranına yansıyor.

Dosya temizlenme oranı yüzde 101,96'ya ulaştı

2021 yılında 21 bin 002 dosyanın geldiği Bodrum Adliyesi'ne 2025 yılında 34 binden fazla dosya geldi. Buna rağmen verilen karar sayısı dosya sayısının üzerine çıkarılarak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyalarını temizlenme oranı yüzde 101,96'ya ulaştı. Bir önceki yıl temizleme oranı ise yüzde 97,82'ye yükseltildi.

Bodrum'da 2025 yılında tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalarda 603 kişi tutuklanırken 477 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişi ise mahkemeden salıverildi.

Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 588'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 14'ü mahkemeden serbest bırakıldı.

Bodrum Adliyesi'ne ek bina yapılacak

Artan mahkeme sayıları ile personel sayıları dikkate alınarak toplam 1576 metrekare çatı alanına sahip ek bina yapılması için çalışmalar başlatıldı. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından 2026 yılı içerisinde ek bina inşaatına başlanarak bitirilmesi hedefleniyor. Ek binanın hizmete açılması sonrasında ana birimlerin fiziki ihtiyaçlarının karşılanarak yapılacak yargılamalara katkı sağlanması planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı