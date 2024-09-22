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Bodrum Açıklarında 36 Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 36 Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir botta 19'u çocuk toplam 36 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19'u çocuk 36 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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