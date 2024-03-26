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Bodrum Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki can Salı içerisinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bodrum Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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