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Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa

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İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek ölümüne ilişkin davada savcı, 5 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bir sanık için beraat istendi.

İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanıklı davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada 5 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'te zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanıklı davanın görülmesine bugün devam edilecek. Öte yandan cumhuriyet savcısı celse arasında mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraat talep edildi. Duruşmada bugün sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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