BM: "İran, ABD ile savaşın başlamasından bu yana 21 kişiyi idam etti, 4 binden fazla kişiyi tutukladı"

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ülkede casuslara yönelik operasyonlar düzenledi. Saldırıların ardından güvenlik politikalarını sıkılaştıran İran, İsrail ile bağlantılı birçok kişiyi idamla cezalandırdı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'ne göre; İran, ABD ve İsrail ile savaşın başlamasından bu yana en az 21 kişiyi idam etti ve 4 binden fazla kişiyi tutukladı. Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarının Şubat ayı sonlarında savaşı tetiklemesinden bu yana en az 9 kişi Ocak 2026 protestolarıyla bağlantılı olarak, 10 kişi muhalif gruplara üye oldukları iddiasıyla ve 2 kişi casusluk suçlamalarıyla idam edildi" denildi. Açıklamada ayrıca, 28 Şubat'tan bu yana İran'da ulusal güvenlikle bağlantılı suçlamalarla 4 binden fazla kişinin tutuklandığının tahmin edildiği aktarıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı