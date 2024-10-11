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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı
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Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ile Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve hap ele geçirildi.

Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur ilinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bitlis merkezde 2, Tatvan'da 5, Ahlat'ta 1 ve Burdur'da 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı belirtilirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 142.4 gram metamfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ve 1 adet yarı otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, dosya kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldığı ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Burdur Tatvan bitlis Hukuk Ahlat

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