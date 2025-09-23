Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 250 Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Ele Geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tatvan'a bağlı Benekli köyünde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen narkotik faaliyetleri kapsamında, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tatvan'ın Benekli köyünde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 3 şüpheli şahsın ikamet ettiği evde yapılan aramada, kokusuz aseton ile inceltilerek 250 adet peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri 300 bin TL olan amfetamin maddesi ile 1,8 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahısların adli makamlara sevki yapılmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edecek, halkımızın desteğiyle zehir tacirlerine asla göz açtırılmayacaktır." - BİTLİS