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Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bitlis'te kontrolden çıkan bir otomobilin yayaya çarpmasının ardından takla atarak uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği yer ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te kontrolden çıkan otomobilin yayaya çarptıktan sonra takla atarak uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Rahva bölgesindeki TOKİ 4. Etap mevkiinde meydana geldi. A.Ç. isimli şahsın yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Maşallah Yalçın (50) isimli yayaya çarptıktan sonra takla atarak uçuruma devrildi. Kazada Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.Ç. isimli sürücü ise bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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