Bitlis'te Tır Sürücüsü Kalp Krizi Geçirip Kaza Yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücü, önünde seyreden otomobile çarparak durabildi. Her iki sürücü olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İdris Karakan (53) idaresindeki 51 LC 261 plakalı Mercedes marka tır, önünde seyir halinde olan Vedat Menteşe (53) yönetimindeki 34 FMT 229 plakalı Fiat Linea marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjdeki ağaçların arasında sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tır sürücüsü İdris Karakan'ın kalp krizi geçirdiğini fark etti. Sürücüye kalp masajı yapan polis, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Karakan'a ilk müdahaleyi yaparak Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralanan otomobil sürücüsü Vedat Menteşe ise Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS