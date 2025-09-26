Haberler

Bitlis'te Şüpheli Çanta Patlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde cadde üzerinde bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından çantanın içinden kıyafet çıktığı belirlendi.

Cumhuriyet Caddesi saat 18.30 sıralarında şüpheli çanta ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen şüpheli çanta nedeniyle cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, kontrollü patlama yöntemiyle çantayı açtı. Yapılan incelemede, çantanın içinden kıyafet çıktığı belirlendi. - BİTLİS

