Bitlis'te 'Şok Uygulama': 8 Bin 375 GBT Sorgulandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla düzenledikleri 'şok uygulama' kapsamında 8 bin 375 şahsın GBT sorgulaması yapıldığı belirtildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 2-7 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 8 bin 375 şahsın GBT sorgulaması, bin 932 aracın sorgulaması ile 140 iş yeri, 64 kafe ve 99 park-bahçenin kontrolünün yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 39 şahsın yoklama kaçağı/bakaya olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 şahıs hakkında da 6136 SKM'den işlem yapılarak, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. 5 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildiği uygulamalarda, 21,49 gram esrar maddesi de ele geçirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 202 araca ise cezai işlem uygulandı. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - BİTLİS