Bitlis'te Salça Paketleri Arasında Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Bitlis'te Salça Paketleri Arasında Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir TIR'da salça paketleri arasında gizlenmiş 6 kilo 50 gram 'Skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirdi. TIR sürücüsü tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda salça paketleri arasında gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında bir Tır durduruldu. Tırda yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş vaziyette, 5 parça halinde 6 kilo 50 gram 'Skunk' maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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