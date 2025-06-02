Bitlis'te Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bitlis'te Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van yolu üzerinde bulunan Dibekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil ile 65 ABM 469 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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