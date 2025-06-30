Bitlis'te Meyve Ağaçlarıyla Yemlik Alan Yandı

Bitlis'te Meyve Ağaçlarıyla Yemlik Alan Yandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Adabağ köyünde çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük alan yandı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine çıkan yangında, içerisinde meyve ağaçları ve yemlik otların bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük alan kül oldu.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adabağ köyünde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından başlatılan söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında birçok meyve ağacı zarar görürken, yemlik alanların tamamına yakını da yandı.

Çıkan yangınla ilgili bilgi veren Tatvan Beleyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinde görevli personel Şinasi Demir, Adabağ köyünde çıkan yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yangının kesin çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağını kaydeden Demir, yangından içerisinde meyve ağaçları ve yemlik otların bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük alanın etkilendiğini kaydetti.

Öte yandan, yangının çıktığı bölgede bir elektrik trafosunun bulunması ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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