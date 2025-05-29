Bitlis'te Metamfetamin Operasyonu: 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te Metamfetamin Operasyonu: 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, narkotik operasyonunda bir araçta zulalanmış 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirerek 3 şüpheliyi tutukladı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, bir araçta zulalanmış 7 kilo 176 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldığı belirtildi. "Tatvan ilçemizde durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Gill' ile yapılan aramada, aracın ön göğüs iç kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde 7 kilo 176 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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