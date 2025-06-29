Bitlis'te İş Makinesi Kazası: Kepçe Operatörü Yaralı

Bitlis'te İş Makinesi Kazası: Kepçe Operatörü Yaralı
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Bitlis'te Beş Minare Mahallesi yakınlarında meydana gelen iş makinesi kazasında, kepçe operatörü yaralandı. İş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi.

Bitlis'te meydana gelen iş makinesi kazasında kepçe operatörü yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Beş Minare Mahallesi Nurullah Eren Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen iş makinesi, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan iş makinesi ters dönerek durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan operatör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, ters dönerek duran iş makinesi ise bölgeye çağrılan vinç tarafından olay yerinden kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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