Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Dağ Yamacında Kaza: Vatandaş Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Oymapınar köyünde, dağ yamacında gezinirken dengesini kaybeden bir vatandaş metrelerce yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bitlis'in Hizan ilçesine dağ yamacında gezinirken dengesini kaybedip metrelerce yuvarlanan vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Oymapınar köyünde meydana geldi. Fethadin Kaplan (54) isimli vatandaş, dağ yamacında gezinirken dengesini kaybedip metrelerce yuvarlandı. Olay yerinde bulunan köylüler durumu fark ederek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından acil müdahale ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fethadin Kaplan'ın başından ağır şekilde yaralandığını ve baygın halde olduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında kazazedenin kafasında kırık ve kanama olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralının durumu ciddiyetini koruduğu için bölgeye bir ambulans helikopter talep etti.

"Yaralı ambulans helikopterle hastaneye nakledildi"

Zor arazideki kazazedenin hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması için devreye giren ambulans helikopter, olay bölgesine kısa sürede ulaştı. Kaplan'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tatvan Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alınan Kaplan'ın, sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Helikopter Acil Durum Havacılık Oymapınar 3-sayfa Tatvan bitlis Sağlık Güncel Hizan Kaza

Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir? Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi? DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri
title